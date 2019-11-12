Москва, , 14:25 — REGNUM Пресненский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Ростовской городской думы, объявленного в международный розыск и задержанного на Украине. Мужчину подозревают в создании организованной преступной группы.

Суд избрал сыну владельца строительного концерна «Вант», отбывающего наказание в колонии-поселении за мошенничество, меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момент его задержания или экстрадиции на территорию России, сообщает ТАСС.

ИА REGNUM ранее сообщало, что бывший ростовский депутат, находившийся в течение четырёх лет в международном розыске, был задержан на Украине. Его подозревают в участии в группировке, которая занималась убийствами, похищениями и бандитизмом в России и на территории СНГ.

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