Хараре, , 11:43 — REGNUM По меньшей мере 200 слонов погибли в Зимбабве из-за нехватки еды и воды в результате сильной засухи. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление властей Зимбабве.

В заявлении представителей руководства, сделанном в прошлом месяце, сообщалось, что умерли 55 слонов.

Чтобы предотвратить дальнейшую гибель слонов, сотрудник Управления по управлению парками и дикой природой Зимбабве заявил, что планируется перевезти 600 слонов из заповедника на юго-востоке страны в три других национальных парка.

Он добавил, что пока не начнутся дожди, следует ожидать еще больше смертей.

По его словам, жирафы, львы, буйволы и антилопы также будут перемещены в ходе операции, которую власти называют крупнейшим переселением в истории страны.

Считается, что в Зимбабве проживает 80 000 слонов, что составляет примерно пятую часть от общего числа всех африканских слонов. Чиновники из управления парками Зимбабве сообщают, что в соответствии с природными условиями в стране не может содержаться такое большое число слонов, и поэтому они недавно отправили десятки слонов в Китай, что, однако, раскритиковали группы по защите животных.

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