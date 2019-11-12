Северский район, Краснодарский край, , 10:32 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Северского района Краснодарского края из-за лесных пожаров, сообщили в администрации района.

Огонь stevepb

Главам городских и сельских поселений рекомендовано сообщить населению о введении режима ЧС, провести разъяснительную работу с жителями о запрете выжигания сухой травы, лесной подстилки и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям, а также разведения отрытого огня. В администрациях поселений введено круглосуточное дежурство. Также введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

По данным на 10:00 12 ноября, в Северском районе Кубани действует три очага природных пожаров, два из них локализованы. За последние сутки удалось ликвидировать четыре очага пожара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.