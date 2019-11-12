Сухой Лог, Свердловская область, , 10:14 — REGNUM Жителя Сухого Лога (Свердловская область) отправили в колонию за неоднократное нарушение требований и ограничений, установленных судом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Гражданину не было позволено выходить из дома с 22:00 до 06:00, а также выезжать за пределы Сухого Лога. Мужчина до этого уже был пойман два раза, но в июне 2019 года он нарушил установленный судом комендантский час, распивая алкоголь и оскорбляя прохожих.

Сухоложский городской суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 7 месяцев с отбыванием исправительной колонии общего режима. Прямо в зале суда гражданин был взят под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Сухого Лога отправили под суд за убийство кошек своей жены. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поочередно при помощи топора зарубил животных.

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