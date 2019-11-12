Чебоксары, , 09:24 — REGNUM В столице Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием трёх транспортных средств. В результате ДТП ранения получили три человека, сообщили ИА REGNUM в МВД по республике.

Авария с участием трёх машин произошла 11 ноября около 21:15 в Чебоксарах. По предварительным данным полиции, водитель большегруза МАЗ при движении со стороны поселка Лапсары не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2112. После столкновения в легковушку врезалась «Лада-Гранта».

В аварии различные травмы получили восемь человек: водители и пассажиры легковых автомобилей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в чувашском Алатыре водитель автомашины «Тойота-Королла» сбил трёх человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате с различными травмами были госпитализированы 68-летний мужчина и две женщины — 62 и 70 лет.

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