Чебоксары, , 18:53 — REGNUM В чувашском Алатыре проводится проверка по факту ДТП, в котором травмы получили три пешехода. Они были сбиты на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Авария произошла сегодня, 8 ноября. По данным полиции, в Алатыре водитель автомашины «Тойота Королла» сбил трёх человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате с различными травмами были госпитализированы 68-летний мужчина и две женщины — 62 и 70 лет.

В министерстве отмечают, что водитель от прохождения медосвидетельствования (на состояние опьянения) отказался. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла в Чувашии вечером 26 октября. На федеральной трассе столкнулись пять транспортных средств, в том числе фургон и фура. Предположительно ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. Предполагаемый виновник аварии скончался на месте происшествия.