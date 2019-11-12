Тоджинский район, Тува, , 08:29 — REGNUM В Туве обнаружили тело 17-летнего студента Тувинского горнотехнического техникума, ранее считавшегося пропавшим без вести. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Тело нашли рыбаки в водах реки Пий-Хем. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

«В настоящее время по материалам уголовного дела назначены судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти пострадавшего, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — добавили в ведомстве.

Напомним, сообщение о пропаже подростка поступило в правоохранительные органы 3 октября. Как сообщало ИА REGNUM, накануне днём он пешком направился от паромной переправы через реку Пий-Хем в сторону села Тоора-Хем Тоджинского района. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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