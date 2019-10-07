Тоджинский район, , 11:04 — REGNUM В Туве возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения в Тоджинском районе республики 17-летнего подростка. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управления СКР по региону, сообщение об исчезновении поступило 3 октября.

Дело возбуждено по статье «убийство».

"По версии следствия, 2 октября 2019 года около 15 часов несовершеннолетний пешком направился в сторону села Тоора-Хем Тоджинского района республики от паромной переправы через реку Пий-Хем и до настоящего времени местонахождение подростка не установлено», — отметили в СКР.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются поиски, а также следственные мероприятия. Правоохранители допросили родителей подростка, учащихся и преподавателей техникума, где он учится, друзья, знакомые.

В конце сентября в Туве зарегистрировали сразу два случая исчезновения подростков. Но в обеих случаях, как сообщало ИА REGNUM, пропавшие были найдены.

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