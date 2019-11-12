Псков, , 08:12 — REGNUM В Псковской области бесплатные прививки против гриппа получили почти 175 тыс. взрослых и более 45 тыс. детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Охват прививками населения региона составляет 35,29%, от плана иммунизации привито 76,41% взрослых и 84,75% детей.

За неделю с 4 по 10 ноября в Псковской области заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) 2756 человек — заболеваемость ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 23,6%. В областном центре — городе Пскове — заболеваемость ниже эпидемического порога на 38%, заболели 1262 человек. Госпитализированы 68 человек.

В ведомстве отметили, что активность циркуляции респираторных вирусов в регионе находится на низком уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прогнозирует рост заболеваемости гриппом в России в конце декабря.

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