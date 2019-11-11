Москва, , 12:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин уже принял меры профилактики от гриппа. О том, что он сделал прививку от этого заболевания, глава государства сообщил на совещании с членами правительства РФ, на котором заслушал доклад министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой по проходящей вакцинации от гриппа.

Владимир Путин на совещании с членами Правительства Kremlin.ru

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Российский лидер поинтересовался, входят ли чиновники в группу риска и кто из сотрудников администрации президента и правительства привился от гриппа. Оказалось, что, кроме самого президента страны, прививку сделали три человека, причём председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в их числе не оказалось.

«Значит, гриппом заболел — самострел. Можно предотвратить? Не предотвратил», — подытожил главы государства.

По словам Путина, за последние 13 лет число граждан России, переболевших гриппом, снизилось более чем в 13 раз.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день прививки от гриппа в России сделало 30% населения — 12 млн детей и 26,5 млн взрослых. Средства на эти цели были направлены из федерального бюджета. За счёт других источников, включая средства работодателей, привито свыше 4,8 млн человек.