Париж, , 08:04 — REGNUM Четыре человека получили ранения в результате сильного землетрясения возле французского города Монтелимар 11 ноября, сообщает Le Figaro.

Согласно данным центрального сейсмологического бюро Франции, такого сильного землетрясения в континентальной Франции не было с 2003 года. В 2011 году было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5, но его эпицентр находился в море, в 100 км от Аяччо.

Ежегодно во Франции происходит около 600 землетрясений, но население ощущает только десять-пятнадцать из них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Франции 11 ноября. Толчки ощущались в Лионе, Монпелье, Сент-Этьене, Гренобле, Авиньоне и Марселе.

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