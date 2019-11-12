Алдан, Якутия, , 05:41 — REGNUM В Алдане Якутии водитель легкового автомобиля на скорости не справился с управлением и сбил школьника, который с другом шёл по обочине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ГИБДД республики, ДТП произошло ночью 9 ноября. Двигаясь по снежной дороге, 49-летний водитель не смог повернуть и его занесло на обочину, где в это время шли два человека, одного он сбил, а машина на скорости врезалась в стену здания.

14-летний подросток скончался на месте аварии, а водитель умер на руках врачей в машине скорой помощи.

Следствие разбирается, почему подростки одни оказались ночью на улице. В республике действует «комендантский час».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-депутат Госсобрания Якутии Николай Румянцев, который совершил ДТП со смертельным исходом, осуждён на 3,5 года колонии-поселения.