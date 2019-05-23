Задавивший троих депутат Якутии получил реальный срок — 3,5 года

Якутск, , 10:58 — REGNUM Вопреки опасениям общественности экс-депутат Госсобрания Якутии Николай Румянцев, совершивший наезд на автомобиле на троих человек, получил реальный срок. Суд определил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сам Николай Румянцев свою вину не признал, но суд счёл его виновным по всем пунктам, пишет Иа SakhaLife. Депутат пытался оспорить то, что был за рулём в нетрезвом виде, превысил скорость и совершил наезд на пешеходов на обочине.

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Вынося приговор, суд не учёл явку депутата с повинной и то, что он оказал помощь сбитым людям, а также не принял во внимание доводы адвокатов и добровольную материальную компенсацию пострадавшим и семье погибшего. Не повлияли на решение инстанции также награды и положительные характеристики Николая Румянцева. Депутат намерен обжаловать вердикт в Верховном суде Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2017 года депутат Госсобрания Якутии от «Справедливой России» Николай Румянцев, находясь за рулём, сбил троих человек в пригороде Якутска. У погибшего в ДТП мужчины осталось трое несовершеннолетних детей. Ещё двое якутян, которых задавил депутат, были госпитализированы с различными травмами. Сам Румянцев считает, что причиной аварии стало не то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (что подтверждено результатами медосвидетельствования), а темнота на дороге и дождь.

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