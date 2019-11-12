Дакка, , 04:48 — REGNUM 26 человек погибли за последние два дня из-за последствий наступления на Бангладеш циклона «Бульбуль». Об этом 11 ноября сообщает газета Daily Star.

Непосредственными причинами гибели людей называются падение деревьев и обрушение домов. Некоторые из погибших утонули.

Кроме того, 51 рыбак числится в списке пропавших без вести. Рыбаки проигнорировали штормовое предупреждение и вышли в море, но не вернулись.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в результате циклона «Бульбуль», обрушившегося на побережье Бангладеш, погибли 13 человек.

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