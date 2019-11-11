Петропавловск-Камчатский, , 06:30 — REGNUM В воскресенье, 10 ноября, в Петропавловске-Камчатском застрелили очередного медведя. Молодой хищник бегал по улицам города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В течение дня в дежурную часть полиции поступали звонки от горожан, которые были встревожены тем, что медведь разгуливает по улицам. Бойцы Росгвардии и охотоведы выследили хищника и застрелили его.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, несмотря на позднюю осень, медведи не ложатся спать и выходят в города и посёлки к людям. Всего за сезон 2019 года на полуострове убито 126 медведей, представлявших угрозу для населения.