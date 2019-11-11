Санкт-Петербург, , 21:21 — REGNUM Во время прорыва паропровода на петербургском заводе пивоваренной компании «Балтика». пострадали три человека. Одна из пострадавших госпитализирована с ожогами.

На месте ЧП в Верхнем переулке на севере Петербурга работали две бригады скорой помощи.

«Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте. Одна пострадавшая с ожогами средней степени тяжести доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе», — сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Как пояснили в пресс-службе «Балтики», прорыв магистрального паропровода произошел 11 ноября около 17:30 мск. Обломки асфальта нанесли незначительный ущерб зданию завода. Погибших нет. Теплотрасса после прорыва была перекрыта, однако предприятие не прекратило свою работу.

«Компания «Балтика» сформировала оперативный штаб по урегулированию ситуации», — добавили в пресс-службе.

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