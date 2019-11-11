Санкт-Петербург, , 19:09 — REGNUM Два человека пострадали в результате взрыва на пивоваренном заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге, сообщили 11 ноября ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что примерно в 17:30 мск возле завода произошёл прорыв магистрального паропровода.

«Обломками асфальта был нанесён незначительный ущерб зданию завода. В результате ЧП пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.

На предприятии уточнили, что угрозы жизни для пострадавших нет. Аварийные службы перекрыли теплотрассу. Руководство компании уже организовало работу оперативного штаба по урегулированию ситуации.

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