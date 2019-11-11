Москва, , 18:20 — REGNUM Обвиняемый в организации убийства собственной матери москвич оценил её жизнь в 200 тысяч рублей. Об этом сообщила ИА REGNUM официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Такую сумму обвиняемый предложил своему знакомому. Помимо денег, гражданин пообещал киллеру автомобиль. При этом в качестве исполнителя мужчина выбрал товарища, с которым ранее отбывал наказание в тюрьме.

«Убийство было инсценировано, и якобы погибшую женщину увёз прибывший на место происшествия наряд скорой помощи», — отметила Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по подозрению в организации убийства собственной матери был задержан 37-летний гражданин. Мужчине предъявлено обвинение. Женщина не пострадала — исполнитель убийства сообщил о готовящемся преступлении сразу после предложения совершить противоправное действие.

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