Мурманск, , 18:12 — REGNUM Обстоятельства гибели двух мужчин, провалившихся под лёд озера на мотобуксировщике, выясняют следователи в Мурманской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Информация о том, что двое мужчин, 1985 и 1978 годов рождения, утонули в озере недалеко от поселка Зашеек Полярнозоринского района, поступила 10 ноября. При проведении поисково-спасательных работ были обнаружены два тела погибших.

По предварительным данным, мужчина, передвигаясь по льду озера Имандра на мотобуксировщике, не приняли во внимание недостаточную крепость льда на поверхности водоёма.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Следственно-оперативная группа во главе со следователем СК РФ устанавливает обстоятельства и причины гибели мужчин. Назначены все необходимые экспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух малолетних детей, провалившихся под лёд в Казахстане во время прогулки по неокрепшему льду водоёма.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане погибли двое малолетних детей, провалившихся под лёд