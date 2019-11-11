Екатеринбург, , 17:26 — REGNUM В Свердловской области перед судом предстанут гражданин Белоруссии и ещё двое свердловчан, которые обвиняются в сбыте наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, осенью 2018 года иностранец создал группу для незаконного оборота наркотиков. Был создан интернет-магазин со своим сайтом, где был размещён каталог наркотических веществ. Двое сообщников должны были помещать наркотики в тайники в Пермском крае и Свердловской области.

В мае 2019 года сбытчиков удалось поймать в Екатеринбурге после того, как они закупили наркотиков массой более чем на 1,3 кг и попытались реализовать её. Мужчин задержали сотрудники антинаркотического управления свердловского ГУ МВД.

Дело в скором времени рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Злоумышленникам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил ввести наказание за интернет-пропаганду наркотиков. До 10 января 2020 года правительство должно подготовить соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

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