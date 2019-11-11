Белгород, , 17:12 — REGNUM Фирменный поезд №743 Москва — Белгород совершил вынужденную остановку на перегоне Беленихино — Сажное в Белгородской области. В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги заявили о технической причине, очевидцы происшествия говорят, что у поезда на ходу отцепились восемь вагонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вагон Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Никто из пассажиров поезда не пострадал, вагоны не сошли с рельс. По данным Telegram-канала «Белгород №1», людей из отцепившихся вагонов пересадили в передние и довезли до железнодорожного вокзала. Причём догоняли состав пассажиры в полной темноте.

Задержка поезда по прибытию на станцию Белгород составила 1 час 57 минут. В сообщении пресс-службы ЮВЖД отметили, что «ОАО «РЖД» приносит извинения за доставленные неудобства».