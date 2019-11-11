Москва, , 14:25 — REGNUM В Москве заключён под стражу 37-летний мужчина, обвиняемый в подготовке убийству по найму собственной матери. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

По версии следствия, в сентябре 2019 года мужчина решил организовать убийство матери, чтобы унаследовать принадлежащую ей недвижимость. Обвиняемый выбрал исполнителя преступления из числа своих знакомых, однако тот сообщил о готовящемся убийстве в правоохранительные органы. Все дальнейшие действия обвиняемого проходили под контролем оперативных сотрудников. Сообщается, что в рамках операции было даже инсценировано убийство женщины.

Об исполнении заказа «киллер» сообщил мужчине 1 ноября. В тот же день обвиняемого пригласили в Следственный комитет для дачи показаний, где он был задержан. При обыске по месту жительства обвиняемого обнаружен и изъят пистолет с глушителем, самодельным способом переделанный в боевой из стандартного газового пистолета «ИЖ 78−8», а также патроны.

Читайте ранее в этом сюжете: СК расследует дело о падении из окна дома москвички с детьми