Москва, , 14:19 — REGNUM Падение женщины 11 ноября под колеса поезда метрополитена Москвы привело к ее смерти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УВД РФ на Московском метрополитене.

Причина падения женщины неизвестна. Сообщается, что для извлечения тела отключали напряжение на рельсе. В результате инцидента движение на Кольцевой линии по часовой стрелке было временно остановлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о приостановке движения ранее сообщила на своей странице в Twitter пресс-служба метрополитена Москвы. Сообщение было опубликовано примерно в 12:15 мск. Примерно через час объявили, что движение возобновлено, а ближе к 13:00 мск поступило сообщение, что на кольцевой ветке поезда вошли в график.