Краснодар, , 13:29 — REGNUM Шесть лесных пожаров на общей площади 88,9 га действует на территории Краснодарского края по данным на 11 ноября, сообщили в пресс-службе администрации края.

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К тушению пожаров привлечены около тысячи человек, более 200 единиц техники. С огнём сражаются спасатели, сотрудники «Краевого лесопожарного центра», представители лесничеств, волонтёры. Четыре пожара удалось локализовать 43,4 га. Три пожара в районе станиц Крепостной и Калужской Северского района остаются нелокализованными, площадь горения кромки составляет 30,5 га.

Утром 11 ноября удалось ликвидировать пожар в Убинском участковом лесничестве — выгорело три гектара. Также в 11:30 ликвидировано возгорание на площади 22,8 га в районе станицы Крепостная. Всего с 4 ноября в регионе потушено 22 лесных пожара общей площадью 109 га.

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