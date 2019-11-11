Хабаровск, , 08:40 — REGNUM Хабаровский край стал одним из худших регионов России по количеству дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ОНФ в Хабаровском крае, смертность от ДТП в регионе с января по август 2019 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Среди всех регионов страны Хабаровский край находится на 76-м месте из 85. В 2018 году в крае на дорогах погибли 33 человека, 1347 получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край стал антилидером Рейтинга коррупциогенности регионов РФ. Самый распространенный вид преступлений и правонарушений в регионе — ДТП и мошенничество со страховками. Более 20% полисов ОСАГО в регионе — фальшивые.