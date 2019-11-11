Париж, , 07:52 — REGNUM Недовольные сомнительным памятником жертвам терактов парижане нанесли на постамент оскорбительную надпись, сообщает Le Figaro.

Скульптурная композиция Джеффа Кунса, установленная на Елисейских Полях в память о жертвах терактов, называется «Букет тюльпанов». Однако вместо тюльпанов из установленной на постаменте руки торчит нечто крайне сомнительное.

Осквернители, видимо, считающие скульптуру и без того скверной, нанесли на постамент надпись, привести целиком которую источник постеснялся: «11 отверстий …»

Сообщается, что стоимость проекта составляет 4,5 млн евро, большая часть из которых была заплачена спонсорами. Многих жителей Парижа беспокоит тот факт, что памятник поставлен на муниципальный баланс.