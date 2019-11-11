Екатеринбург, , 06:26 — REGNUM В Екатеринбурге утром 11 ноября произошёл пожар на территории Свердловской областной психиатрической больницы. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 06:46 по местному времени. На первом этаже замкнуло электропроводку. Огонь распространился на площади 0,5 погонных метров. Пожарные справились с возгоранием за десять минут.

Пострадавших нет. Людей в административном здании в столь ранний час не было, уточняют представители МЧС.