Петропавловск-Камчатский, , 08:52 — REGNUM На Камчатке, несмотря на глубокую осень, не спадает медвежья активность. В ночь с понедельника на вторник (28−29 октября) в местные отделения полиции звонили жители Петропавловска-Камчатского и сообщали о том, что по улицам бродит медведь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Полицейские выехали на место, однако обнаружить зверя не смогли. Во вторник днём, 29 октября, сигнал о том, что хищник бродит по Халактырскому шоссе, поступил опять.

Активность медведей не спадает. Только за последний месяц в городе Вилючинске охотоведы и полицейские вынужденно застрелили 11 медведей. Всего же в сезон 2019 года на Камчатке убито 126 медведей, угрожавших жизни и здоровью граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, всё лето жители Камчатки сообщали в редакцию о нашествии медведей. Люди боялись выходить на улицу. Многие полагают, что причиной нашествия хищников стала жадность рыбопромышленников, опустошающих реки.