Новосибирск, , 06:22 — REGNUM В Новосибирской области в отношении главы администрации рабочего посёлка Колывань по материалам прокурорской проверки исполнения земельного законодательства возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как установлено, в ноябре 2015 года глава посёлка без проведения конкурса передал одному из дачных товариществ в аренду на 49 лет земельный участок (более 30 га) в прибрежной зоне реки Обь. А в марте 2016 года часть земли (более 14 га) передал этой некоммерческой организации бесплатно в собственность.

«Кадастровая стоимость незаконно отчужденных земельных участков составила 61 млн рублей», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области. Материалы прокурорской проверки были направлены следователям. После их рассмотрения в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение главой органа местного самоуправления должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Расследование дела на контроле прокуратуры.