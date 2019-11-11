Чанчунь, Китай, , 05:08 — REGNUM Семь человек погибли и еще столько же получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в 15:00 по местному времени 10 ноября в юго-восточном пригороде города Чанчунь, столице провинции. Миниавтобус, двигавшийся из центра в район Шуанян столкнулся с цементовозом. По данным на 18:00 того же дня, семеро человек скончались на месте и еще семеро получили ранения и были отправлены в госпиталь. Началось расследование трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Шанхае.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв ДТП в Шанхае увеличилось до пяти человек