Таскалуса, США, , 15:43 — REGNUM Шестиметровый шар в виде «малыша Трампа» порезал ножом мужчина в американском штате Алабама. Об этом 10 ноября сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошёл в городе в Таскалусе во время посещения президентом США Дональдом Трампом игры между командами Crimson Tide и Tigers. Воздушный шар в виде президента США как младенца был вывешен активистами в качестве символа протеста против действий главы государства и его администрации. Такой шар впервые был запущен в знак протеста в июле 2018 года активистами в Великобритании, протестовавшими против визита Трампа.

Мужчина сначала выразил недовольство действиями активистов, затем подбежал к шару и несколько раз проткнул его ножом. После этого он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

Организаторы акции с шаром сделали его за счёт средств, собранных через интернет-платформу для пожертвований. При этом запросив для изготовления шара сумму четыре тыс. долларов, за два дня организаторы собрали почти восемь тыс. долларов.

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