Дакка, , 14:41 — REGNUM Четыре человека погибли, девять пострадали в результате обрушившегося на Бангладеш циклона. Об этом 10 ноября сообщает ряд местных СМИ.

По информации издания Dhaka Tribune два человека погибли в округе Кхулна на юго-западе Бангладеш из-за упавших на них деревьев. В округе Патуакхали, тоже на юге страны, погиб пожилой мужчина из-за дерева, которое упало на его дом. Пожилая женщина скончалась в приюте, пытаясь укрыться от непогоды.

Кроме того, ссылаясь на данные минздрава Бангладеш, издание сообщает о девяти пострадавших в результате непогоды, вызванной циклоном.

Циклон «Бульбуль» обрушился на Бангладеш вечером 9 ноября, затем проследовал на территорию штата Западная Бенгалия в Индии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации более 2 млн человек в Бангладеш в связи с приближением циклона «Бульбуль».

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