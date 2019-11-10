Владивосток, , 12:27 — REGNUM Пропавший дайвер был обнаружен живым в море спустя двое суток в Приморском крае. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

Житель посёлка Тавричанка пропал 8 ноября в районе мыса Вятлина во время погружений с катера, находившегося в 200 метрах от берега. Была начата поисково-спасательная операция, её вели спасатели Владивостокской городской службы спасения начали поиски, были оповещены проходящие в районе ЧП суда.

Дайвер был обнаружен в районе Уссурийского залива транспортным судном «Тигр-2». Экипаж судна заметил человека в воде и приступил к его спасению. В 08:26 (01:26 мск) пропавшего дайвера подняли на борт судна, в 12:08 (05:08 мск) его высадили на берегу у причала.

Уточняется, что мужчина мог передвигаться самостоятельно. От медицинской помощи спасённый отказался.

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