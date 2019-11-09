Рига, , 15:47 — REGNUM Поздним вечером пятницы, 8 ноября, Национальные вооружённые силы Латвии получили сигнал с находящейся в Балтийском море датской яхты"Yemanja» о ранение капитана — пишет портал LA.

Судно осталось без, получившего травму, капитана. Из порта Вентспилса к месту проишествия был отправлен корабль береговой охраны KA-08, «Saule», скоростной катер A-53 «Virsaitis» и проходившее рядом рыболовное судно «UST-200».

Катер A-53 «Virsaitis» смог доставить на яхту медиков, оказавших капитану первую помощь. Сейчас датская яхта отбуксирована и пришвартована в порту Вентспилса, пострадавшим оказывается необходимая помощь.