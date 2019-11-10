Киото, Япония, , 07:29 — REGNUM Устроивший пожар на первой студии анимационного кино Kyoto's Fushimi Ward 41-летний Синдзи Аоба признался в содеянном, сообщает агентство Kyodo.

Поджог студии Kyoto Animation (сс) L26

Аоба, который сам сильно пострадал от ожогов, сообщил следователям на допросе 8 ноября, что приносит благодарность врачам за лечение. Кроме того, мужчина понимает, что скорее всего его ожидает смертный приговор, и потому он признался в преступлении.

По данным полиции, Аоба будет задержан как только позволит состояние здоровья.

Напомним, 4 октября после длительного лечения умерла еще одна жертва поджога студии, таким образом общее число погибших достигло 36.