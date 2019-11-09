* ИГ — запрещённая в России организация

Душанбе, , 13:01 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за вооружённое нападение на погранпост на таджикско-узбекской границе. Соответствующее заявление группировки распространило подконтрольное террористам агентство Amaq, передают сегодня, 9 ноября, таджикистанские СМИ.

Согласно опубликованному сообщению террористической группировки, бой длился несколько часов, в результате были ликвидированы все нападавшие, а также убиты 10 военных.

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Напомним, что согласно официальным данным, в результате перестрелки в ночь на 6 ноября погибли один милиционер и один пограничник, а также уничтожены 15 боевиков из 20 нападавших.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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