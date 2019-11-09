Екатеринбург, , 07:35 — REGNUM В Екатеринбурге аэропорт Кольцово работает в штатном режиме. Как сообщает информационный портал Е1, проверочные мероприятия после тревожного сообщения завершены.

«Мероприятия завершены. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром поступило сообщение о возможном минировании в аэропорту Кольцово, после чего началась эвакуация людей из помещений.

Информацию о том, что поступил тревожный звонок «об угрозе» подтвердили в уральском управлении МВД на транспорте. В полиции сообщили, что в ходе проверки предметов представляющих опасность для пассажиров и персонала аэропорта не обнаружено.

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