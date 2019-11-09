Екатеринбург, , 06:54 — REGNUM В Екатеринбурге ищут 31-летнюю женщину, которая 5 ноября вышла из дома на работу и с тех пор её местонахождение неизвестно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение по связям со СМИ городского УМВД Екатеринбурга, с заявлением в полицию обратилась мать пропавшей.

Поиск Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«По словам матери пропавшей женщины, ее дочь утром 5 ноября около 09:00 ушла из дома на улице Водной, 13/а», — уточнили в отделении УМВД.

Полиция также просит граждан, что-либо знающих о местонахождении женщины обратиться в органы внутренних дел.

Как сообщают местные издания, поиском 31-летней жительницы Екатеринбурга также занялись волонтёры поисковых отрядов.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, волосы темно-русые длинные, глаза зеленые.

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