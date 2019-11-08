Махачкала, , 22:24 — REGNUM Решение о заключении под стражу принял суд города Махачкалы в отношении двух жительниц Дагестана, подозреваемых в связях с террористическими организациями. Об этом 8 ноября сообщил журналистам источник в силовых структурах.

Жительницы Дагестана 24 и 33 лет были задержаны по подозрению в финансировании ячейки радикальной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По предварительным данным, подозреваемые оказывали помощь в сборе средств для террористов после знакомства в интернете с одним из боевиков, который находится в международном розыске.

По ходатайству следствия задержанным была избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемые пробудут под арестом два месяца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании двух жительниц Дагестана, подозреваемых в сборе на нужды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) десяти млн рублей с 2018 года.

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