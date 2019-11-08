* ИГ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 11:53 — REGNUM Задержанные в Дагестане две местные жительницы, занимавшиеся сбором денежных средств для боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Сирии, собрали с 2018 года на нужды террористов свыше 10 млн рублей. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«Исходя из имеющихся на сегодняшний день материалов, всего за указанный период подобным образом на счета участников незаконных вооруженных формирований были переведены денежные средства на сумму более 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Кроме этого, отмечается, что преступления жительниц Дагестана выявлены при помощи сотрудничества в работе работников СКР и ФСБ РФ, а также МВД и Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Напомним, ранее стало известно, что финансисты международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны правоохранителями в Дагестане.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.