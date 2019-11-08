Виндхук, , 20:13 — REGNUM Австрийский 59-летний турист стал жертвой слона, напавшего на палаточный лагерь в Намибии. Об этом 8 ноября сообщает информационный портал The Namibian.

Трагедия произошла в регионе Кунене на северо-западе Намибии. Турист вместе с другими путешественниками разбили палаточный лагерь возле реки Хуаб в парке Этоша, который является местом обитания африканского слона.

Отмечается, что место, где был разбит палаточный лагерь, не предназначено для ночлега. В министерстве охраны окружающей среды и туризма Намибии подтвердили информацию об инциденте и выразили соболезнования родным и близким погибшего.

В настоящее время местные власти начали расследование произошедшей трагедии. Выясняются обстоятельства произошедшего. Устанавливается, сопровождал ли туристов гид, либо они путешествовали самостоятельно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек, в том числе мальчика 11-ти лет при нападении агрессивного бродячего слона в Индии.

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