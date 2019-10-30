Нью-Дели, , 14:13 — REGNUM Пять человек, в том числе 11-летний мальчик, найдены мертвыми в районе Гоаллапара штата Ассам в Индии. Их смерть связывают с агрессивным бродячим слоном, который появился в окрестностях, сообщает газета Hindustan Times.

«Скорее всего, они стали жертвами бродячего слона. Он нападал на всех, кого видел», — сказал заместитель районного комиссара Варнали Дека.

Также сообщается, что в район направлены специализированные команды, чтобы усыпить разъярившееся животное.

Стоит отметить, что нападения слонов на людей нередки в Индии. В апреле текущего года также сообщалось о пяти жертвах, которых затоптало животное.