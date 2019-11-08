Санкт-Петербург, , 19:52 — REGNUM Под угрозой гибели от холода оказалась коллекция растений оранжереи Таврического сада в Санкт-Петербурге из-за аварии на теплотрассе. Об этом 8 ноября сообщается в группе оранжереи в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что время работы оранжереи для посетителей сокращено, так как температура в помещении опускается всё ниже из-за аварии на теплотрассе. Сотрудники пытаются отапливать оранжерею с помощью тепловых пушек, но из-за размеров помещения такого обогрева не хватает.

Администрация оранжереи уточняет, что авария произошла ещё 6 ноября, но, чтобы её устранить, необходимо выяснить, кто является собственником трубы, из-за прорыва которой и прекратилась подача тепла в оранжерею. Труба находится на заброшенной территории, аварийная бригада АО «Теплосеть Санкт-Петербург», приехавшая по вызову администрации оранжереи, перекрыла её, но ремонтировать не стала. Отказались считать трубу своей собственностью и ЖКС № 3 Центрального района и ГУЖА «Жилищное агентство».

Температура воздуха в оранжерее упала до десяти градусов тепла. Если в ближайшее время не начнётся ремонт системы отопления, то многие растения из коллекции оранжереи могут погибнуть от холода.

Стоит отметить, что оранжерея Таврического сада в Санкт-Петербурге была заложена английским садовым архитектором Уильямом Гульдом по личному распоряжению императрицы Екатерины II. Оранжерея является частью дворцово-паркового ансамбля Таврического сада и памятником архитектуры регионального значения.

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