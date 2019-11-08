Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 18:00 — REGNUM В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) поезд сбил насмерть пенсионера. На месте происшествия работает следственная группа.

Трагедия произошла на перегоне Каменское — Погорелово в микрорайоне Заводском. Сообщение в экстренные службы поступило от сотрудника железной дороги. В настоящее время назначена судебная экспертиза, пишет местная газета «Пик».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области мужчина попал под колёса пассажирского поезда и погиб. Трагедия произошла на перегоне «Койсуг — Каяла» в Азовском районе 14 октября 2019 года.

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