Варшава, , 14:18 — REGNUM Как сообщается на сайте полиции города Рацибуж Силезского воеводства Польши, сотрудник полиции 3 ноября был задержан и во вторник 5 ноября арестован по обвинению в изнасиловании. Комендант полиции начал процедуру его увольнения со службы. Об этом передаёт «Польское радио».

»Начальник районной полиции Рацибожа не допустит никаких случаев нарушений служебной дисциплины и негативного поведения в рядах рациборской полиции. Учитывая доброе имя полиции, в связи с информацией, которую получил комендант в отношении одного из должностных лиц, в его отношении 5 ноября Водзиславский районный суд применил временный арест», — говорится в сообщении.

По словам женщины, обратившейся в полицию, изнасилование произошло 29 октября в Рыдутловах Водзиславского повета Силезского воеводства. Задержанный, который служит в полиции относительно недавно, своей вины не признал. Сообщается, что инцидент произошёл вне связи с исполнением полицейским служебных обязанностей.

Расследование дела ведёт прокуратура в Водзиславе Силезском. Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 197 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы сроком до 12 лет. Исходя из соображений защиты прав потерпевшей, подробности дела не сообщаются.