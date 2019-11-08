Бишкек, , 13:55 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование причин взрыва и пожара, произошедших в кафе «Антошка» в центре киргизской столицы. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

Также глава правительства поручил министерству здравоохранения оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате этого чрезвычайного происшествия.

Мухаммедкалый Абылгазиев выразил соболезнование родным и близким погибшей сотрудницы кафе и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

ИА REGNUM напоминает, что 8 ноября 2019 года в кафе «Антошка» в центре столицы Киргизии произошел взрыв, который спровоцировал пожар, в результате чего погиб один человек и еще 12 получили различные травмы и ожоги, из них 7 детей. Госпитализированы 6 пострадавших, а остальным оказана амбулаторная помощь.Читайте также: 15 человек пострадали после взрыва в одном из кафе Бишкека — СМИ