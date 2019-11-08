Воронеж, , 13:32 — REGNUM Громкое уголовное дело о насилии в отношении детей в Горожанском кадетском корпусе, расположенном в Рамонском районе Воронежской области, дошло до суда. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов, 8 ноября заместитель прокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по делу в отношении 57-летнего заместителя директора кадетского корпуса — он обвиняется в халатности.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2018 года на территории Горожанского казачьего кадетского корпуса отношении детей со стороны других учащихся «на систематической основе совершались противоправные действия». Заместитель директора по воспитательной работе, как считают следователи, не принял мер для того, чтобы нахождение и обучение детей в корпусе было безопасным, не установил должного контроля за поведением обучающихся во внеучебное время. Между тем, согласно материалам уголовного дела, замдиректора был в курсе насилия старших учащихся по отношению к младшим, однако ничего не сделал для того, чтобы это пресечь.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Рамонский районный суд. Бывшему замруководителю корпуса грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года либо арест до трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по статье о халатности в отношении должностных лиц школы-интерната было возбуждено осенью 2018 года, после того, как в сети появилось видео, на котором 13-летний кадет избивает своего сверстника. Позже выяснилось, что случаи насилия в кадетском корпусе были далеко не единичными.