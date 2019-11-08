Бишкек, , 13:18 — REGNUM Один человек погиб в результате взрыва в бишкекском кафе «Антошка», сообщает 8 ноября издание АКИPress со ссылкой на директора центра экстренной медицины Искендера Шаяхметова.

По его словам, сотрудница кафе скончалась от полученных ожогов. По предварительным данным ГУВД Бишкека, пожар в кафе произошел по причине двух взрывов газовых баллонов. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в 15 часов 20 минут (12:20 мск).

На происшествие в кафе «Антошка» обратил внимание премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. Он поручил министерству здравоохранения республики принять меры по оказанию необходимо медицинской помощи пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек. 12 человек было госпитализировано, в том числе пять детей.

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