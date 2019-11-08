Посёлок городского типа Крестцы, Новгородская область, , 10:52 — REGNUM В посёлке Крестцы Новгородской области — административном центре Крестецкого района — от паводка пострадало более 60 жилых домов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, жители посёлка публикуют в социальных сетях многочисленные фотографии затопленных дворов: вода дошла до окон жилых домов и полностью затопила целые улицы.

Последствия наводнения в Крестцах Новгородской области Vk.com/grkrestcy

По улицам Валдайской, Гагарина, Школьной можно передвигаться только на лодках.

В соцсети «ВКонтакте» местные жители опубликовали видео, на котором видно, как улица Школьная превратилась в бурлящий поток воды.

Жители посёлка Крестцы Новгородской области «Улица Школьная. Смывает течением железные заборы».

Улица Школьная в Крестцах Новгородской области Vk.com/grkrestcy

По данным программы «Вести. Великий Новгород», к 7 ноября в Крестцах оставались под водой 205 приусадебных участков и 57 жилых домов. Эвакуированы 59 человек.

«Все кресла, кровати, всё плавает, всё плавает», — рассказала журналистам Елена Гуцко о последствиях наводнения в её собственном доме. По словам женщины, она 15 лет живёт у реки, но такого паводка раньше никогда не было.

Всех, кто нуждается в эвакуации, вывезли из затопленных жилищ. Многие разместились у родственников и знакомых, а тем, кому некуда пойти, власти предложили временное размещение в местном мотеле «Бумер». С помощью спасателей МЧС жители всё равно возвращаются к своим жилищам, чтобы покормить оставшихся там кошек и собак. Передвигаются на лодках.

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области на 8:00 8 ноября, в регионе остаются подтопленными 40 населённых пунктов, 164 жилых дома, в которых проживает 360 человек, в том числе 52 ребёнка. Под водой — 629 приусадебных участка, разрушены 33 участка дорог, повреждено восемь деревянных переправ. По-прежнему нет проезда к 11 населённым пунктам. Эвакуированы 69 человек, в том числе 24 детей.

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