В Ярославской области размыло дамбу нового моста
В поселке Некрасовское Ярославской области дожди размыли дамбу моста, который только что прошел капремонт.
Новгородские реки выходят из берегов после ливней
Уровень воды в реках Пола и Уверь в Новгородской области повышается до опасных значений. Ожидается, что вода прибудет в течение суток.
В Вологде уровень воды в реке Вологда приблизился к отметке затопления прибрежных улиц города. Прогноз на ближайшие сутки следующий: рост уровней воды сохранится, но если в юго-западных и центральных районах интенсивность осадков снизится, то в восточных районах, напротив, увеличится. Подъём уровня воды в реке остановится 8−9 ноября за счёт понижения температуры на всей области до — 9, а местами до — 16 градусов в ночное время, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Потоп в Великом Новгороде: за два дня выпала месячная норма осадков
В Великом Новгороде в течение двух дней — 4−5 ноября — выпало около 77 мм осадков, что составляет 116% от месячной нормы. Муниципальное предприятие «Новгородский водоканал» едва справляется с проблемной ливнёвкой.
Ливни размыли дороги к шести населённым пунктам Псковской области
В Псковской области сильные дожди размыли грунтовую дорогу в Дедовичском районе, ограничив транспортную доступность шести населённых пунктов. Аварийная ситуация произошла на дороге Шапинка — Мухарево, у которой разрушилось земляное полотно. Ремонтные работы власти обещали провести сегодня, 6 ноября.
В Вологде подтоплен участок Северной железной дороги, из-за размытия автомобильных дорог и мостов отрезано три населенных пункта в Шекснинском и один — в Устюженском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Из-за поваленных деревьев на дорогах Вытегорского, Нюксенского и Тарногского районов отмечаются задержки графиков движения пригородных автобусов.
В Демянском районе Новгородской области на размытой паводком дороге попала в кювет машина съёмочной бригады программы «Вести. Великий Новгород». Журналисты снимали сюжет о ликвидации последствий проливных дождей.
В Новгородской области введён режим чрезвычайной ситуации
«Режим чрезвычайной ситуации введён для объединения усилий органов власти и силовых структур, чтобы ликвидировать последствия подтоплений. Вода уже спадает, и есть надежда, что мы справимся в кратчайшие сроки», — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Игорь Верходанов.
С 4 по 6 ноября практически во всех районах Вологодской области выпала месячная норма осадков. В Устюженском, Бабаевском и Сокольском районах этот показатель превышен в 1,5 раза. Самая сложная ситуация — в Вологде и Вологодском районе, где сезонная норма превышена почти в 2,5 раза, некоторые реки вышли из берегов. Из трёх подтопленных населенных эвакуированы 45 человек, в том числе девять детей.
После аномальных снегопадов и дождей в 13 районах Вологодской области введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Новгородской области, помимо подтопленных приусадебных участков и придворовых территорий, зафиксированы подтопления на 25 участках автомобильных дорог. Полностью прекращено движение на 16 из них.
Обстановку в регионе осложняют непрекращающиеся дожди: из-за высокого уровня воды оказались подтоплены ряд энергообъектов в Крестецком и Валдайском районах. В целях обеспечения безопасности людейвынужденно обесточили трансформаторную подстанцию в деревне Новое Рахино в Крестецком районе. В деревне Ярынья Крестецкого района прервано электроснабжение из-за вышедшей из берегов реки. В Валдайском районе отключен подтопленный пункт трансформаторного питания в деревне Поломять. Под угрозой подтопления находятся ещё несколько трансформаторных подстанций в Валдайском и Окуловском районах.
Новые аварии на электросетях произошли в Новгородской области в ночь на 6 ноября из-за обильного выпадения мокрого снега и налипания его на провода. Главное управление МЧС России по Новгородской области с 2 часов ночи 6 ноября действует в режиме чрезвычайной ситуации.
Наводнение и снегопад: часть Новгородской области в воде, часть — без света
В Новгородской области, где с 27 октября всё ещё до конца не ликвидированы последствия урагана (скорость ветра достигала 30 метров в секунду), подтопило жилые дома и дороги в девяти районах. Ещё в двух районах области — Новгородском и Шимском — устраняют последствия снегопада, который прошёл здесь в ночь на 6 ноября.