В ряде регионов Северо-Запада и Центра РФ ликвидируют последствия непогоды. После затяжных дождей подтоплены дома, подворья, размыты автомобильные дороги. В Новгородской области введён режим чрезвычайной ситуации, в Вологодской области режим ЧС объявлен в 13 районах. Прогноз неблагоприяный: вода прибывает.

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